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Siirt’te sulama amaçlı kullanılan suların analizleri yapıldı

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ’Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği’ kapsamında sulama amaçlı kullanılan suların analizleri yapıldı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:14
Siirt’te sulama amaçlı kullanılan suların analizleri yapıldı

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ’Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği’ kapsamında sulama amaçlı kullanılan suların analizleri yapıldı.


Sulama amaçlı kullanılan suların analizi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne multimetre cihazı, spektrofometre, termo-reaktör cihazları ve sarf malzemeler olmak üzere 150 bin TL tutarında alet-ekipman gönderildiği belirtildi. Siirt il sınırları içerisinde önceden belirlenen 16 yer üstü su kaynağından her ay, yeraltı su kaynağından ise 3 ayda bir olmak üzere düzenli olarak su numunesi alınarak analiz yapıldığı belirtildi. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl sınırları içerisinde belirlenen noktalardaki suyun; sıcaklık, pH, suda çözünmüş oksijen (ORP), elektrik iletkenliği ve klorofil-a parametreleri multimetre cihazı ile; nitrat, orta fosfat, toplam fosfor ve toplam azot parametreleri de spektrofometre ve termo-reaktör cihazları ile ölçüldüğü, yapılan analizler neticesinde Siirt genelinde suların tarımsal kirliliğe karşı temiz olduğu, analiz çalışmaları aylık periyotlar halinde yapılmaya devam edecektir" denildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:14
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