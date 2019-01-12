0553 313 94 23

Siirt'te silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Siirt'te tartıştığı kuzenini tabancayla öldüren kişi gözaltına alındı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 20:59
Siirt'te silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

İddiaya göre, Siirt merkez Bayraktepe köyünde K.Ş. ile kuzeni Mürşid Özbey (67) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ş, Özbey'i tabancayla ateş ederek yaraladı. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Özbey, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısı K.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 20:59
  1. bayraktepe
  2. Siirt Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: Toplu sonuç
    1. Basketbol: Toplu sonuç
    2. Yanan gecekondudan geriye duvar..
    3. YSK uyardı: Beyan ettiği yerde..
    4. Atık sıvıdan yayılan koku ekipleri..
    5. Siirt'te silahlı kavga: 1 kişi..
    6. Kassam Tugayları, İsrail'e ait sırları..
    7. Voleybol: Toplu sonuç
    8. TBMM Başkanı Yıldırım'dan..
    9. İzmir'deki sağanak yağış
    10. Halkbank'tan kadroya takviye
    11. AK Parti Kilis ilçe belediye başkan..
    12. "Hedefimiz yılda 300 bin kentsel..
    13. Temel Karamollaoğlu'ndan çok..
    14. Mehmetçikten kurtarma operasyonu!
    15. Liverpool Salah ile kazandı
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği'nden..
    18. Aydın'da babasını bıçaklayan genç..
    19. Çek futbolcu Josef Sural, Alanyaspor'da
    20. CHP'li belediye başkanından asgari..
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi