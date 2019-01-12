Siirt'te silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

İddiaya göre, Siirt merkez Bayraktepe köyünde K.Ş. ile kuzeni Mürşid Özbey (67) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ş, Özbey'i tabancayla ateş ederek yaraladı. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Özbey, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısı K.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.