Siirt’te seyir halindeki araçta yangın Siirt kent merkezinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

Siirt kent merkezinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araçta maddi meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünde 35 DC 0997 plakalı Mansur Taş’a ait araç bilinmeyen nedenle motor kısmında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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