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Siirt’te ruhsatsız silah ve mühimmat satan şahıs gözaltına alındı

Siirt’te haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayda 1 kişi gözaltına alındı.

15 Mart 2019 Cuma 12:12
Siirt’te ruhsatsız silah ve mühimmat satan şahıs gözaltına alındı

Siirt’te haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayda 1 kişi gözaltına alındı.


Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, Siirt il merkezinde C.K. ile Kurtalan ilçesinde ikamet eden M.Ö. ve S.N.’nin haksız kazanç elde etmek amacıyla ellerinde bulundurdukları ruhsatsız silah ve mühimmatları satmak için müşteri arayışında oldukları yönünde istihbari bilgiler elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 3 şüphelinin ikamet ettikleri ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 1 Kalaşnikof marka 7,62 milimetre otomatik piyade tüfeği, 1 adet Glock marka 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 Baretta marka 7,65 milimetre tabanca, 3 Kalaşnikof marka silaha ait şarjör, 220 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait dolu fişek, 244 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 38 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 3 adet Glock marka tabanca şarjörü, 3 adet Baretta marka tabanca şarjörü, bir adet Kalaşnikof marka silaha ait silah üstü dürbün, 19 adet tabancalara ait susturucu aparatı, bir adet Kalaşnikof marka silaha ait üst kapak takımı, bir adet cep telefonu ele geçirilmiştir" denildi.


Şüpheli S.N. isimli şahıs gözaltına alınırken, C.K. ve M.Ö.’nün yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:12
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