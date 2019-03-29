Siirt’te PKK’ya yardım ve yataklık eden 1 şahsa tutuklama Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahıslardan 1’i tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca istihbarı çalışmalar neticesinde PKK/KCK Terör Örgütü’ne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adli soruşturmalarının tamamlanmasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından 3 şahsa yurt dışı çıkışı yasaklanarak adli kontrol tedbiri uygulandı ve serbest bırakıldı. 1 şüpheli şahıs ise tutuklandı” denildi.

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