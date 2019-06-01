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Siirt’te PKK’ya yardım eden 2 kişi tutuklandı

Siirt’te terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:01
Siirt’te PKK’ya yardım eden 2 kişi tutuklandı

Siirt’te terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, 28 Mayıs 2019’da Siirt’in Tillo ilçe kırsalında icra edilen operasyonda bir bölücü terör örgütü mensubu ölü, bir terör örgütü mensubunun da yaralı olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan 10 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 8 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:01
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