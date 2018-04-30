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Siirt'te PKK'ya operasyon! 2 terörist öldürüldü

Siirt'te biri gri listede aranan olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:28
Siirt'te PKK'ya operasyon! 2 terörist öldürüldü

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gri listede aranan 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist de sağ ele geçirildi. 

Güvenlik kaynaklardan alınan bilgilere göre, güvenlik güçlerinin Eruh ilçesi Payamlı köyü kırsalında tespit ettiği teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirine teröristin İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede arandığı tespit edildi. 

  
 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:28
  1. Siirt

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