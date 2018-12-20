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Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 barınak ve sığınak imha edildi

20 Aralık 2018 Perşembe 11:51
Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 barınak ve sığınak imha edildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 barınak ve sığınak imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesindeki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, muhtemel barınma alanlarının imha edilmesi amacıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Yaman Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 5 barınak ve sığınak tespit edildi.

Söz konusu barınaklarda ve sığınakta yapılan aramada el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 7 pil bloğu, radyo, 11 ilaç, tıraş makinesi, kazma, 2 balta ve 20 metre naylon ile çeşitli yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri ise Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.

Sığınak ve barınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:51
  1. Eruh
  2. jandarma
  3. Siirt

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