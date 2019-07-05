Siirt'te PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti Patlamada askeri araçta hasar oluştu

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe kırsalında yol güvenliğini sağlamak amacıyla mayın arama çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin intikali sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Askeri araçta hasar meydana gelirken tedbir amacıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 2 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.



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