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Siirt’te pet şişe getirene bez çanta hediye

Siirt’te, sıfır atık projesi kapsamında 5 pet şişe getiren vatandaşlara bir adet bez çanta hediye kampanyası devam ediyor.

22 Şubat 2019 Cuma 11:06
Siirt’te pet şişe getirene bez çanta hediye

Siirt’te, sıfır atık projesi kapsamında 5 pet şişe getiren vatandaşlara bir adet bez çanta hediye kampanyası devam ediyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesine Siirt Belediyesi tam destek vermeye devam ediyor. Kampanyada doğaya zarar vermemek ve doğayı korumak adına 5 pet şişe getirene bir bez çanta hediye ediliyor.


Gelecek için geri dönüşüm başlıyor projesi kapsamında başlatılan kampanya ile 5 pet şişe getiren vatandaşlara bez çantalarını verdiklerini Belirten Siirt Belediyesi Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen sıfır atık projesine destek vermek ve aynı zamanda geri dönüşümün hassasiyetine dikkat çekmek maksadıyla böyle bir kampanyaya imza attıklarını söyledi. Taşkın, "5 pet şişe ile siz de geri dönüşümü başlatabilir, bez çanta hediyemizle geleceğe katkıda bulunabilirsiniz. Pet şişelerinizi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim ederek, bez çanta hediyenizi alabilirsiniz. Bu şekilde hem geri dönüşüme katkı sağlayacağız hem de hemşehrilerimize, günlük kullanım malzemesi haline gelen bez çantaları ulaştırmış olacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:06
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