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Siirt’te otomobil takla attı: 5 yaralı

Siirt’te bir otomobilin virajı alamayarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:02
Siirt’te otomobil takla attı: 5 yaralı

Siirt’te bir otomobilin virajı alamayarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Pervari’den Siirt’e gitmekte olan 72 EC 182 plakalı araç virajı alamayarak takla attı. Aracın takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:02
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