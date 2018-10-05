Siirt'te operasyon: 3 terörist öldürüldü
Siirt'te PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 silahlı terörist öldürüldü.05 Ekim 2018 Cuma 09:13
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Meydandere köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli yürütülen, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrası bölgede arama faaliyeti gerçekleştirildi.
Erenler mezrası bölgesinde silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin cesedi bulundu.
Teröristlerle 2 piyade tüfeği, 18 şarjör, 4 el bombası, 20 gram esrar, 2 sırt çantası, dürbün, radyo, yarım kilogram tütün, sigara tabakası ve 5 fotoğraf ele geçirildi.
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