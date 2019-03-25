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Siirt’te öğretmen ve velilere narko-rehber eğitimi verildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele biriminde görevli eğitmenler tarafından öğretmen ve velilere yönelik narko-rehber eğitimi verildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:59
Siirt’te öğretmen ve velilere narko-rehber eğitimi verildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele biriminde görevli eğitmenler tarafından öğretmen ve velilere yönelik narko-rehber eğitimi verildi.


Zeynep Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 75. Yıl Han Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve velilere yönelik verilen eğitim seminerinde, madde kullanımında ailenin önemi, madde kullanımına götüren yollar, yanlış bilinen doğrular, madde bağımlılığın belirtileri, madde bağımlılığı nasıl anlaşılır, madde kullanımından şüphelenildiğinde ne yapılmalı gibi konular ele alınırken, eğitim soru cevap faslının ardından sona erdi.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin, kentte okul yönetimleri ve aileleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilgilendirmeye yönelik seminer vermeye devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:59
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