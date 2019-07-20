0553 313 94 23

Siirt’te müşterilerin üzerine cam parçaları düştü

Siirt’te bir kafenin camları bilinmeyen nedenle kırıldı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:14
Siirt’te müşterilerin üzerine cam parçaları düştü

Siirt’te bir kafenin camları bilinmeyen nedenle kırıldı. Kırılan camlar kafede bulunan müşterilerin üzerine saçıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hastane Caddesi’nde iki katlı bir kafenin teras katında cam kırıldı. Kafede oturan müşteriler üzerine saçılan cam parçalarıyla paniğe neden olurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda kimse yaralanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
    1. Arkadaşları ile girdiği denizde..
    2. AB ve Avrupa ülkelerinden İran'a..
    3. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz..
    4. Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    5. Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı
    6. GÜNCELLEME - Kocaeli'de denizde..
    7. Siirt’te müşterilerin üzerine cam..
    8. Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ekber..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayaz ve..
    11. Kovulduğu iddia edilen İsmail..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şehit..
    13. İran: ”İngiliz savaş gemisi..
    14. Kerküklü Araplardan IKBY'ye..
    15. Nevşehir’deki cinsel istismar olayına..
    16. Klima patladı, ortalık savaş alanına..
    17. Futbol: Hazırlık maçı
    18. Yeni hastane önüne bas-geç trafik..
    19. ASEAN ile Türkiye arasında 5 yıllık..
    20. Akit yazdı, bir mazlumun hayatı..
    21. Bingöl’de 4 terörist etkisiz hale..
    22. Erbil saldırısının ikinci faili..
    23. Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale..
    24. “Nemrut Yayla Şenlikleri" iptal edildi
    25. Arapgir standına yoğun ilgi
    26. İç güvenlik operasyonları kapsamında,..
    27. Bergama’da fabrikada kazan patladı
    28. Yangın ormanlık alana sıçramadan..
    29. Bingöl'ün Karacehennem Ormanları..
    30. GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı'nda yatta..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti