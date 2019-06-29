Siirt’te motosiklet bariyere çarptı: 1 yaralı Siirt’te seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerle çarptı.

Siirt’te seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerle çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Kezer Çayı yakınlarında meydana geldi. Mustafa A. (24) yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Mustafa A., 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.