Siirt'te minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı

Siirt'te minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı17 Aralık 2018 Pazartesi 17:33
SİİRT (AA) - Siirt'te, yolcu minibüsünün çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Erdal Kara idaresindeki 56 D 0115 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Afetevler Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Emre Demir'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Demir, 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yunus Emre Demir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.
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