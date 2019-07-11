Siirt’te minibüsün bagaj kısmına gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi
Siirt Kurtalan karayolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.11 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
Siirt Kurtalan karayolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, jandarma uygulama esnasında Siirt-Kurtalan karayolunda durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı. Aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda soruşturma işlemlerine başlandığı belirtilirken, 2 şüphelinin ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldığı belirtildi.
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