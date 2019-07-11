Siirt’te minibüsün bagaj kısmına gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi Siirt Kurtalan karayolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Kurtalan karayolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, jandarma uygulama esnasında Siirt-Kurtalan karayolunda durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı. Aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda soruşturma işlemlerine başlandığı belirtilirken, 2 şüphelinin ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldığı belirtildi.

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