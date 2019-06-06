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Siirt’te merdivenden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, evlerinin merdiveninden düşen çocuk ağır yaralandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:02
Siirt’te merdivenden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, evlerinin merdiveninden düşen çocuk ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde evlerinin merdiveninden düşen 6 yaşındaki Emin Şener, ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şener, ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Şener, Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:02
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