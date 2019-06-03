Siirt’te köy yolunda heyelan Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda heyelan meydana geldi.

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda heyelan meydana geldi.

Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgede köy yolları ulaşıma kapandı. Çetinkol köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle sürücüler yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan sürücüler yetkililerden yardım istedi. Siirt İl Özel İdaresine ait iş makinaları çalışma başlattı. 2 saat süren çalışma sonucu yol tekrardan ulaşıma açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.