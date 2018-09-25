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Siirt'te kış hazırlığı yapan teröristlere darbe

Baykan ilçesi kırsalında başlatılan operasyonda kış hazırlığında bulunan PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

25 Eylül 2018 Salı 10:51
Siirt'te kış hazırlığı yapan teröristlere darbe

İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan ilçe  kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli yürütülen, 2'si kadın 5  PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerin kullandığı  3 mağara tespit edildi.

Mağaralarda, kış hazırlığında bulunan teröristlere ait 2 uzun namlulu  silah, 10 şarjör, 291 fişek, 4 el bombası, 3 şarjör kütüklüğü, 2 sırt çantası, 3  not defteri, radyo, terör örgütü elebaşının rozeti, terör örgütü mensuplarına ait  kıyafetler, sağlık malzemeleri, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele  geçirildi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 10:51
  1. siirty
  2. baykara
  3. pkk
  4. terörist

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