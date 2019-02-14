0553 313 94 23

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’in Pervari ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, kırmızı listede aranan bir terörist için hazırlanan 7 odalı 3 giriş çıkışı olan, 20-15 kişilik sığınak, barınak imha edildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:34
Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’in Pervari ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, kırmızı listede aranan bir terörist için hazırlanan 7 odalı 3 giriş çıkışı olan, 20-15 kişilik sığınak, barınak imha edildi. Mevzi noktalarında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nca, jandarma özel harekat ve jandarma komando birlikleri tarafından Şehit Jandarma uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu’nun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon kapsamında kırmızı listede aranan bir terörist için hazırlanan7 odalı 3 adet giriş çıkışı olan 15-20 kişilik bir sığınak olmak üzere toplamda 15 adet sığınak barınak ve mevzi noktaları, 2 adet dağ bisikleti, 7 adet büyük tüp, bir adet tüp başlığı, 23 adet pil, 3 adet pil bloğu, 8 adet pil kutusu, bir adet not defteri, 4 adet terörist kıyafeti, bir adet şemsiye, 2 adet mekap ayakkabı, 2 adet uyku tulumu, 2 adet mavi branda, 35 metre naylon, 10 metre panço, bir adet elektrik bandı, 2 adet tencere, 2 adet düdüklü tencere ve bol miktarda yaşam gıda malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak barınaklar kullanılmaz hale getirilmiş ve bulunan malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınarak, diğer malzemeler yetkili Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile olay mahallinde imha edilmiştir" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PFDK’dan Soldado’ya 1 maç ceza
    1. PFDK’dan Soldado’ya 1 maç ceza
    2. Duruşma sonrası öfkeli kadın bebeğini..
    3. Denetimli Serbestlik şartları..
    4. Narko Timsah operasyonunda gözaltına..
    5. Özgecan’ın annesi: "Kadın cinayetleri..
    6. "Yürütürsek adam değiliz dedik, betona..
    7. Ev hanımıydı, önce patron sonra..
    8. Cumhur İttifakından Kula’da gövde..
    9. Isparta’da Seçim Güvenliği Toplantısı
    10. Atıcılık turnuvası
    11. Ufuk Sarıca'dan Pınar Karşıyaka..
    12. Evlenmek için Sevgililer Günü'nü..
    13. THY: "İstanbul Havalimanı’na ortaklık..
    14. Çaldığı 700 kilo bakır kabloyu satmak..
    15. Mehmet Akif İnan, Eğitim Bir Sen’in..
    16. 'İstabul Havalimanı' ve 'ortaklık'..
    17. Vatandaşlara kritik uyarı: Bodrum ve..
    18. Devrek Ziraat Odasında nöbet değişimi
    19. "NATO Afganistan'da ortaklaşa karar..
    20. Bilecik’te trafik kazası, 1 kişi..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı