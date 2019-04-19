Siirt’te Kezer Çayı taştı, köy ve mezralar susuz kaldı Siirt’te aşırı yağışlardan dolayı Kezer Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle köy ve mezralara su sağlayan isale hattı zarar gördü.

Siirt’te aşırı yağışlardan dolayı Kezer Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle köy ve mezralara su sağlayan isale hattı zarar gördü.

Aşırı yağışlardan dolayı Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Kezer Çayı’nın taşması sonucu Tuzkuyusu, Aktaş, Beşyol, Pınarca, Köprübaşı, Sarıtepe köyleri, Sütlüce, Tepebaşı, Yurt, Bakırt, Karakuyu, Oğulcak, Köprübaşı, Karşı Mahalle ve çevre mezralarına su sağlayan isale hattı zarar gördü.

Siirt merkeze bağlı Tuzkuyusu grup köylerine su götüren isale hattının yaklaşık 60 kilometrelik kısmının zarar gördüğünü belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yardımcısı Abdülmecit İlhan, Kezer Çayı içerisinden geçen 100 metrelik boruların aşırı yağışlar sonucunda Kezer Çayı’nın taşması vedebisinin yükselmesi nedeniyle grup isale hatlarının zarar gördüğünü, ekiplerin hemen çalışma başlattıklarını dile getirdi. İlhan, "Grup köyleri toplam 14 birim hat uzunluğu 60 kilometre olan Tuzkuyusu, Aktaş, Beşyol, Pınarca, Köprübaşı, Sarıtepe köyleri, Sütlüce, Tepebaşı, Yurt, Bakırt, Karakuyu, Oğulcak, Köprübaşı, Karşı Mahalle ve çevre mezraları susuz kalmasına neden oldu. İl Özel İdare ekiplerimiz tarafından zarar gören Kezer Çayı içinden geçen yaklaşık 100 metrelik kısmı derenin taşması ve azgın sulara rağmen, 2 ekip 10 personelle zorlu doğa şartlarında zarar gören boralar yenilenerek 5 köy ve 9 mezraya su akışı sağlanmış, sorun giderilmiştir” dedi.

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