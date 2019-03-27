0553 313 94 23

Siirt’te karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:37
Siirt’te karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.


Yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köy yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, uzun bir beklemeden sonra İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince kurtarılarak yollarına devam etti. Kırsal kesimde kar yağışı etkili olduğu için ulaşımda aksamaların olduğunu belirten Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karda mahsur kalan araçların kurtarılması için bölgeye acilen karla mücadele ekiplerini sevk ettiklerini, kar mücadele ekiplerinin büyük bir özveri ile yolları açarak mahsur kalan araçların yollarına devam ettiğini dile getirdi. Canpolat, "İl Özel İdare ekiplerimiz 40 araç ve 50 personel ile tüm ilçe ve köylerde yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor. Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar ekiplerimiz tarafından kurtarılarak yollarına devam etti. Pervari ve Şirvan’a bağlı köy istikametine gidecek olan sürücülerin kış lastiği veya zincirsiz yola çıkmamalarını öneriyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yönetmen cinayeti davasında karar
    1. Yönetmen cinayeti davasında karar
    2. Başkan Çolakbayrakdar, Yenimahalle..
    3. AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı..
    4. Çukurova Belediyesi’ne "Çocuk Dostu..
    5. 2018'de her 2 endüstriyel..
    6. Valbuena bilmecesi çözülüyor
    7. CHP İl Başkanı Yücel: “Yüzde 60’ın..
    8. 15 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar
    9. DPÜ’de ‘Gençlik, Okumak ve Şuur’..
    10. Pazarlar’da taşeron işçiler sendikalı..
    11. Kaymakam, yılın doktoru Hakan Ünek’i..
    12. Kıvanç: "Seferberliğin başarısı için..
    13. Avrupa borsaları
    14. Kadın doğum ünitesindeki 9 hemşire..
    15. Emeklilerden Başkan Gümrükçüoğlu’na..
    16. Karşıyaka’da imar planı müjdesi
    17. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    18. Sona gelindi! Kağıtsız gümrük..
    19. Siirt’te karda mahsur kalan araçlar..
    20. Kütahya’da 43 göl ve gölede 400 bin..
    21. Aydın Büyükşehir kupa için sahaya..
    22. İstanbul'da 541 tüp yılan zehri ele..
    23. Gediz çiçek bahçesine döndü
    24. Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    25. Ataman Özbay üniversiteli gençlerle..
    26. Genç yaşta kırışık içinde kalmak..
    27. Genç sürücü, ailesinden izinsiz aldığı..
    28. Fidan dikip gözleme yaptılar
    29. "Başörtüsü takmam insanlara güven verdi"
    30. Başkan Özkan, belediye çalışanlarıyla..
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu