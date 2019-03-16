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Siirt’te kar yağışı nedeniyle köylere ulaşım sağlanamıyor

Siirt’te kar yağışı nedeniyle Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerinde ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:08
Siirt’te kar yağışı nedeniyle köylere ulaşım sağlanamıyor

Siirt’te kar yağışı nedeniyle Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerinde ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.


Siirt’te 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Keskin, Karşıkaya, Güzelbağ, Karamık, Doğan, Belenoluk, Sarıyaprak, Karadayılar; Şirvan ilçesine bağlı Çeltikyolu, Nallıkaya, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Bardacık, Kesmetaş, Kayahisar, Suluyazı, Oya, Gözlüce, Ormanlı, Maden; Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz, Dağdüşü, Okçular, Doğanca, Cesurtepe, Erkantepe köyü yollarında İl Özel İdare ekipleri tarafından yol açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vekili Abdulmecit İlhan, aşırı kar yağışından dolayı Şirvan, Pervarive Eruh ilçelerine bağlı bazı köy yollarının ulaşıma kapandığını söyledi. 7 ekiple çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten İlhan, "Yoğun kar yağışı nedeniyle açılan yollar tekrar ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşımın sağlanması için 7 ayrı ekiple başlatılan çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İnşallah en kısa sürede yolu tekrardan ulaşıma açarız" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:08
  1. doğa

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