Siirt’te kar yağışı nedeniyle 29 köye ulaşım sağlanamıyor Siirt’te kar yağışı nedeniyle 29 köye ulaşım sağlanamıyor.

Siirt’te kar yağışı nedeniyle 29 köye ulaşım sağlanamıyor. Köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Siirt’te 5 gün boyunca aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle Pervari’nin Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Keskin, Karşıkaya, Güzelbağ, Karamık, Doğan, Belenoluk, Sarıyaprak, Karadayılar; Şirvan ilçesine bağlı Çeltikyolu, Nallıkaya, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Bardacık, Kesmetaş, Kayahisar, Suluyazı, Oya, Gözlüce Ormanlı; Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz, Dağdüşü, Okçular, Doğanca, Cesurtepe, Erkantepe köy yollarının ulaşıma kapandığı öğrenildi. Kar yağışı nedeniyle Şirvan, Pervari, Eruh ilçelerinde ulaşıma kapanan 29 köy yolunun açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmaların 40 araç 50 personelle devam ettiğini belirten Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşıma açılan köy grup yollarının tekrar kapandığını belirtti. Canpolat, "Yoğun kar yağışından dolayı 29 köy yolu ulaşıma kapanmış durumda. Şu ana kadar birçok köy yolunu ulaşıma açtık. Ama yoğun kar yağışı nedeniyle açılan yollar tekrar ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarımız sürüyor. Köy yolları açılıncaya kadar çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.