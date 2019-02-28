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Siirt’te kapanan köy yolları için çalışmalar devam ediyor

Siirt’te kar yağışı nedeniyle Şirvan ve Pervari ilçelerinde ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışmalara devam ediyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:24
Siirt’te kapanan köy yolları için çalışmalar devam ediyor

Siirt’te kar yağışı nedeniyle Şirvan ve Pervari ilçelerinde ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışmalara devam ediyor.


Siirt’te yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Kocaçavuş, Gökbudak, Düğüncüler, Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Doğan, Belenoluk, Sarıyaprak köy gurup yolları, Şirvan ilçesine bağlı Çeltikyolu, Nallıkaya, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Bardacık, Kesmetaş, Kayahisar, Suluyazı, Oya, Gözlüce, Ormanlı köy gurup yolları ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalarla birlikte Eruh ilçesine bağlı Okçular, Erkantepe, Doğanca, Cesurtepe köy yollarının ulaşıma açıldığı öğrenildi.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, aşırı kar yağışından dolayı Şirvan ve Pervari ilçe köy yolunun ulaşıma kapanmış durumda olduğunu ve 15 ekiple çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Canpolat, “Yoğun kar yağışı nedeniyle açılan yollar tekrardan ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşımın sağlanması için 15 ayrı ekiple başlatılan çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Eruh ilçesine bağlı Okçular, Erkantepe, Doğanca, Cesurtepe köy yollarını ulaşıma açtık. Karla mücadele ekiplerimiz Pervari ve Şirvan ilçe gurup köy yollarında çalışmalarına devam ediyor. İnşallah en kısa sürede yolu tekrardan ulaşıma açarız” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:24
  1. doğa

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