Siirt'te kamyonetin çarptığı çocuk öldü

SİİRT (AA) - Siirt'te, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Conkbayır Mahallesi'nde sürücü V.T'nin kullandığı 13 DC 537 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki Feride İlbaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve kamyonetin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İlbaş, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Feride İlbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü V.T. gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.