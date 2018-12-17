Siirt'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu A.D. idaresindeki 72 MA 019 plakalı kamyonet, Kurtalan-Siirt kara yolunun Zenga mevkisinde karşı yönden gelen S.K'nin kullandığı 34 ZH 0122 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler A.D. ve S.K. ile B.B, M.A. ve Suriye uyruklu H.E.M. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan A.D. ve M.A. buradaki müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.