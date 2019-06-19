0553 313 94 23

Siirt’te kadınlar ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

Siirt’in kenar mahallelerinde yaşayan kadınlar, tüccarların getirdiği cevizleri para karşılığı kırarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:41
Siirt’te kadınlar ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

Siirt’in kenar mahallelerinde yaşayan kadınlar, tüccarların getirdiği cevizleri para karşılığı kırarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.


Siirt’te yaşayan kadınlar, aile ekonomisine katkıda bulunmak için ceviz kırıyor. Tüccarlardan aldıkları cevizleri torbası 15 liradan kıran kadınlar, bu şekilde kazandıkları paralarla evin geçimini sağlıyor. Mahalle olarak bu işi meslek haline getirdiklerini belirten Dumlupınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Ayhan, mahalle sakinlerinin günde 1 veya 2 çuval ceviz kırarak geçimlerini sağladıklarını söyledi. Ayhan, “Bütün mahallede cevizlerle geçimlerini sağlıyorlar. Her bir evin 4-5 çocuğu var. Sabahtan akşama kadar birer torba ceviz kırıyorlar” dedi.



“Ceviz kırmak için sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz”


Sabahın erken saatlerinde kalkıp ceviz kırmaya başladıklarını belirten mahalle sakinlerinden Kader Turhan, yorucu bir iş olmasına rağmen bu işi severek yaptığını dile getirdi. Yaklaşık 100 kiloluk ceviz çuvalını tüccarlardan alarak evde çocuklarıyla kırıp ayırdıklarını kaydeden Turhan, “Torbasını 15 liradan kırıyorum. Günde 3 torba kırıyoruz ben ve kızlarım. Sabah 06.00’da kalkıyorum gece 12’ye kadar kırıyorum” diye konuştu.


Günde 2 çuval ceviz kırdığını ifade eden mele Eshat Kıraç, bu işi şu an aile bireyleriyle birlikte günde 2 veya 3 çuval ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi. Ceviz kırarak aile bütçesine ek gelir sağladıklarını aktaran Kıraç, “8 çocuğum var, ceviz kırıyoruz, kazandığımız para ile bütçemize katkı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etrafa ateş açıp kayın pederini yaralayan damat tutuklandı
    1. Etrafa ateş açıp kayın pederini..
    2. Macaristan'da Yemenli öğrencilere..
    3. Pınar Karşıyaka'da yeniden Ufuk Sarıca..
    4. Mehmet Baransu davasında dosya mütalaa..
    5. Sinop’ta camiler çocuklar ile şenlendi
    6. Karadeniz’de küflü sezonu
    7. Eyüp Belediyesi “2020-2024 stratejik..
    8. Sınır ötesine 7 tır yardım daha..
    9. Evkur Yeni Malatyaspor futbolcu..
    10. AVM’den yılın en uzun gününde uzun..
    11. Hafif ticari araç kayaya çarptı: 1..
    12. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3..
    13. Rezalet ötesi karar! Mahkeme, onursuz..
    14. Başkan Atay temizlik çalışmalarını..
    15. Komşular arasında kavga
    16. Silahla adam yaralayan şahıs yakalandı
    17. Niğde motifleri işlenecek müzede..
    18. Ordu Valisi, makam aracını sünnet..
    19. Fatih Karagümrük, Barış Özbek ile..
    20. Mezuniyetine bir gün vardı, elektrik..
    21. Korkutan olay! Kutup ayısı kente indi
    22. Karaman’da elektrik akımına kapılan..
    23. Kuşadası’nda yol yapım ve asfalt..
    24. Kuşadası Belediyesi 3 yeni park yapacak
    25. Kaza oranlarını en aza indirmek için..
    26. ÇTSO üyeleri 42. Turkeybuild İstanbul..
    27. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 3..
    28. Yeni binalara kanalizasyon hattı
    29. Camilere büyük özen gösteriliyor
    30. Koyun sürüsüne yıldırım düştü, 15..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu