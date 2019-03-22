Siirt’te kadın yaşam merkezinde çevre düzenlemesi çalışmaları başladı Siirt Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Kadın Sosyal Yaşam ve İş Geliştirme Merkezi’nin çevre düzenlemesi çalışmaları başladı.

Siirt Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Kadın Sosyal Yaşam ve İş Geliştirme Merkezi’nin çevre düzenlemesi çalışmaları başladı.

Afetevler Mahallesi Kurtalan Caddesi üzerinde bulunan eski otogar arazisinde çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanılan kadın yaşam merkezindeki çalışmaların bitmesi halinde merkezde kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerinin sağlanarak, toplumsal yaşama katılımlarının arttırılması amaçlandığı modern bir kadın yaşam merkezi olacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.