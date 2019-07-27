Siirt’te inşaattan düşen bir işçi yaralandı Siirt’te çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı.

Siirt’te çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. İnşaatta çalışan 33 yaşındaki Yalçın Şener dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şener, Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.