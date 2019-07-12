Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. İ.A. yönetimindeki 56 AC 568 plakalı otomobil, Kurtalan-Batman kara yolu Beşpınar mevkisinde V.T.E. idaresindeki 72 EN 550 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2'si kadın 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. V.T.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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