Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı12 Temmuz 2019 Cuma 21:18
SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
İ.A. yönetimindeki 56 AC 568 plakalı otomobil, Kurtalan-Batman kara yolu Beşpınar mevkisinde V.T.E. idaresindeki 72 EN 550 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2'si kadın 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
V.T.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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