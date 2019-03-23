Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 5 yaralı Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Şefik Demir yönetiminde 25 FT 123 plakalı otomobil, Baykan Ziyaret kara yolu Haydar Köprüsü yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PE 9945 plakalı otomobille çarpıştı. Yaralanan sürücü Demir ile Ayfer, Ünfet, Fatma Demir 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine; ismi öğrenilemeyen bir yaralı da Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Demir ile Ayfer ve Fatma Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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