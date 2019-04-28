Siirt’te iki araç çarpıştı: 8 yaralı Siirt Baykan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Siirt Baykan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza,İbrahim K., yönetimindeki 56 AAC 446 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 65 V 4038 plakalı minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesiyle 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından İbrahim K., Yunus E., Serkan G., Erdal G.,adlı yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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