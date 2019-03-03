0553 313 94 23

Siirt’te Hocalı katliamında ölenler anıldı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından katledilen 613 sivil, katliamın 27’inci yılında Siirt Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen basın açıklaması ile anıldı.

03 Mart 2019 Pazar 15:42
Siirt’te Hocalı katliamında ölenler anıldı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından katledilen 613 sivil, katliamın 27’inci yılında Siirt Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen basın açıklaması ile anıldı.


Güres Caddesi’nde düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Ülkü Ocakları Siirt İl Başkanı Deniz Siper, Siirt Ülkü Ocakları ve Siirt Üniversitesi Vatan Sevdalıları Topluluğu olarak geçmişi unutmamak ve unutturmamak için toplandıklarını söyledi. Siper, "İnsanlık tarihinin sözde en medeni devirlerinin yaşandığı bir çağda Hocalı’da bütün dünyanın görmezden geldiği bir katliam yaşandı. 20. asrı Türk’e acı, ızdırap ve dert olarak hatırlatacak zulümlere bir yenisi daha eklendi. Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi’nin soykırım tanımına birebir uyan derin bir acıydı yaşananlar. Çocuk, kadın fark etmeden gerçekleştirilen soykırımda 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere 613 kardeşimiz katledildi. 487 kişi ağır yaralandı. Bin 275 kişi ise rehin alındı ve 150 kişi olaylar esnasında kayboldu. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başlarının kesildiği görülmüştü. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı katliamını Dağlık Karabağ’ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliamı olarak nitelendirmiştir. Ama ne acıdır ki Avrupa başta olmak üzere tüm dünya bu soykırıma gözlerini kapatmıştır. 600 yıl boyunca dünyada ayak bastığı her karış toprağa adaleti, insanlığı, hukuku götüren, birçok gayrimüslim halkın kendilerini de yönetmesi için çağrıda bulunduğu ecdadımızı soykırım ile suçlamak için yarışa giren emperyalizmin gölgeleri, yaşanan bu acılar karşısında ise adeta kör olmuş, sağır kesilmişlerdir. Türk’ün ve Müslümanın olduğu her yere akbaba gibi üşüşülmekte, kanlar su gibi akıtılmakta, bebekler öldürülmekte, kadınlar tecavüzlere uğramaktadır. Son günlerde Mısır’da yaşanan ve bizleri de derinden üzen idamları da bugün burada karınca misali safımızı göstermek adına lanetliyoruz. Elbette isterdik ki Türk ve İslam coğrafyasındaki tüm kardeşlerimizin akıtılan kanlarına bizzat derman olalım. Unutulmamalıdır ki nerede olursa olsun kanı akıtılan kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Elimizden hiçbir şeyin gelmediği anda bile İbrahim peygamberin ateşine, o ateşi söndüremeyeceğini bile bile su taşıyan karınca misali susmayacağız ve haykırmaya devam edeceğiz" dedi.


Açıklamanın ardından grup sessizce dağıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Sekmen: “Erzurum; birlik ve dirliğin sembol şehridir”
    1. Başkan Sekmen: “Erzurum; birlik ve..
    2. "1. Uluslararası Avrasya Kitap..
    3. Trabzonspor kafilesi İstanbul'da
    4. Siirt’te Hocalı katliamında ölenler..
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    6. Başkan Sekmen: “Erzurum şimdi bir..
    7. MÜSİAD, Libya'ya temsilcilik açtı
    8. 14. Uluslararası Runatolia Antalya..
    9. Gece Kartalları, Düzce’de göreve hızlı..
    10. Çatıda plastik kaplamaya basan..
    11. Çay Mahallesi Faruk Özlü’yü bağrına..
    12. Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 3 -..
    13. 3 Mart maden şehitlerini andılar
    14. Aziziye’de durmak yok
    15. Oklu kirpinin öldürülmesiyle ilgili..
    16. Diyarbakır’da gaz kokusu paniği
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gittiği her..
    18. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı..
    19. 263 kişinin yaşamını yitirdiği..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    21. Galatasaray kafilesinden "özel"..
    22. Mısır 4 yıl aradan sonra Refah Sınır..
    23. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    24. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    25. Başkan Tok: “Gençliğe yaptığımız..
    26. Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli..
    27. "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım..
    28. Cumhur İttifakı Serdivan’da kenetlendi
    29. ATO Başkanı Baran, AA Ekonomi..
    30. İnsan kaçakçılarıyla çatışma: 1 ölü, 3..
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var