Siirt’te hastaya ulaşmak için ekipler seferber oldu Siirt’in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaş, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Siirt’in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaş, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Şirvan’ın Düğüncüler köyünde rahatsızlanan Halil Ertem, 112 Acil’den yardım istedi. İhbarla köye gitmek için hareket eden sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans, köy girişinde kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Haber verilmesiyle bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolu temizledi. Yolun açılmasıyla sağlık görevlileri köye ulaştı. Halil Ertem, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Ertem’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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