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Siirt’te güven ve huzur uygulaması

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde güven ve huzur uygulamaları devam ediyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:11
Siirt’te güven ve huzur uygulaması

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde güven ve huzur uygulamaları devam ediyor.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör, asayiş, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarını işleme amacında olan şahıs veya şahısların caydırılarak, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla kamu binaları çevreleri, cadde, sokak, park, bahçe, metruk binalar ile umuma açık tüm eğlence mekanları ve çevrelerinde idari denetime yönelik kontrol ve arama gerçekleştirildi.


Uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:11
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