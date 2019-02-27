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Siirt'te gençlerin kar keyfi

Siirt'te kar yağışından mutlu olan gençler caddede halay çekti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:08
Siirt'te gençlerin kar keyfi

 Siirt'te kar yağışından mutlu olan gençler caddede halay çekti.

Kent merkezi gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Yeni Mahalle'de yaşayan gençler, kar yağışı nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

Gençler karlı havayı, caddede müzik eşliğinde halay çekerek kutladı. Mahalle sakinleri hatıra fotoğraf çektirdi.

4 yaşındaki çocuğuyla kartopu oynamak için sokağa çıkan Musa Ceylan, yaptığı açıklamada, Siirt'te havaların ısınmaya başladığı bir zamanda aniden yağan karın sürpriz olduğunu söyledi.

Bu yıl Siirt'e yeterince kar yağmadığını ifade eden Ceylan, kara hasret kaldıklarını aktardı.

Ceylan, "Gece yarısı yağan karın sevincini yaşıyoruz. Çocuğumla caddeye inerek kartopu oynadık, çok mutluyum." diye konuştu.

Karın bereket getireceğine inandığını dile getiren Doğan Ulaş da, "Tam da kış bitti derken karla karşılaştık. Hem de bir gece vakti. Çok mutluyuz. Gerçekten hasrettik." dedi.

Bu arada kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin güçlükle ilerlediği, bazılarının ise yolda mahsur kaldığı görüldü.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:08
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