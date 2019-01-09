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Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren'in de yer aldığı 4 asker ile 3 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı

09 Ocak 2019 Çarşamba 20:08
Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren'in de yer aldığı 4 asker ile 3 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon yapıldı.

Operasyonda eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren'in de aralarında bulunduğu 4 asker ile 3 eski askeri lise öğrencisi yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 20:08
  1. asker
  2. FETÖ operasyonu
  3. gözaltı
  4. Siirt

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