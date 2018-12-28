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Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

28 Aralık 2018 Cuma 22:08
Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan aranan, Sinop'un Gerze ilçesi "FETÖ imamı" olduğu tespit edilen A.D, Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada ele geçirilen 2 sahte kimlik ve örgüte ait belge ile dokümanlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan A.D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 22:08
  1. FETÖ
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