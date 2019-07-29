Siirt’te etkisiz hale getirilen 2 PKK’lı teröriste ait mühimmat ele geçirildi Siirt’in Eruh ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 PKK’lı teröriste ait mühimmat ele geçirildi.

Siirt’in Eruh ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 PKK’lı teröriste ait mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine başlatılan operasyon sürüyor. İnsansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyon kapsamında bölgede yapılan aramada teröristlere ait Kalaşnikof, piyade tüfeği ve 3 el bombası ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.