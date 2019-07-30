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Siirt'te doğal gaz borusu delindi

30 Temmuz 2019 Salı 19:44
Siirt'te doğal gaz borusu delindi

SİİRT (AA) - Siirt'te yol yapım çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

Bahçelievler Mahallesi 1408. Sokak'ta Siirt Belediyesi ekiplerince yol yapım çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi üzerine, gaz sızıntısı meydana geldi.

Şiddetli şekilde patlayan borudan gaz nedeniyle olay yerine polis, doğal gaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Borunun geçtiği bölgede yer alan ekmek fırınının kapatılmasının ardından, bölgeye verilen gaz kesildi.

Ekiplerin boruyu onarma çalışması sürüyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 19:44
  1. boru
  2. Doğal Gaz
  3. gaz sızıntısı
  4. Siirt

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