Siirt’te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri, yaya geçitleri ve okul servis araçları denetimi yapıldı.

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent merkezindeki parkların içerisi ve çevresi ile metruk binalarda zula tabir edilen yerlerin tespitine ve okul ve kurs binalarının önleri ile park bahçelerinin çevresinde bulunan umuma açık yerlerde idari denetime yönelik kontrol ve arama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan kontroller neticesinde, bin 90 şahıs ve 563 araç kontrolü yapılmış olup, yapılan sorgulamalarda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 16 araca toplam 2 bin 617 lira trafik para cezası uygulanmış 2 araç trafikten men edilmiş ayrıca 5 yoklama kaçağı şahıs yakalanmıştır" denildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nın, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevlerine devam edeceği belirtildi.