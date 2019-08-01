Siirt’te cinsel istismar suçundan aranan 1 şahıs yakalandı

Siirt’te nitelikli cinsel istismar suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan M.A. yakalanmış olup sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir” denildi.