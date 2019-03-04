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Siirt’te çığ düştü, köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Keskin ve Karşıyaka köy yolunda çığ düşmesi sonucu köy yolları ulaşıma kapandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:29
Siirt’te çığ düştü, köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Keskin ve Karşıyaka köy yolunda çığ düşmesi sonucu köy yolları ulaşıma kapandı.


Pervari ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Etkili olan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Keskin ve Karşıyaka köy yoluna çığ düştü. Can kaybının yaşanmadığı çığ düşmesi olayında köy yolları ulaşıma kapandı. Çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan köy yolunda Siirt İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.


Yamaçtan kopan kar kütlesinin yolu tamamen ulaşıma kapattığını kaydeden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yolun ulaşıma açılması için 10 ekip ve 20 personelle çalışma başlattıklarını dile getirdi. Canpolat, "Çığ düşmesi sonucu iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma yürütüyor. Kar yağışı ile birlikte görülen yoğun sis çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor. Ekiplerimiz, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:29
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