Siirt’te çiçekçilerin yüzü Sevgililer Günü’nde güldü

Siirt’te çiçekçi esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile yaşanan yoğunluktan memnun.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile eş ve sevgililerine çiçek almak isteyen vatandaşlar, çiçekçilere koştu. Sevdiklerini unutmadıklarını göstermek için gül alan isteyen vatandaşlar, çiçekçilerin yüzünü güldürdü. Yoğunluk ile ilgili bilgi veren çiçekçi esnafı Hüseyin Çelik, 10 yıldır çiçek sektöründe olduğunu söyledi. Çelik, "Özel günlerde Anneler Günü, Sevgililer Günü, Öğretmenler Günü, bugünlerde satışlarımızda artışlar oluyor. Çiçeklere biraz daha talep oluşuyor. Özel günlerde yoğunluğumuz biraz daha artıyor. Müşterilerin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Herkesin sevgilisi olur, annesi olur, sevdikleri olur ufak bir çiçekle ufak bir gülle mest edebilir, jest yapabilir, gönlünü alabilir. Sevgi güzelliktir, sevgi emektir, sevgi her şeydir. Herkesin Sevgililer Günü’nü kutluyorum. Sevgililer Günü’nden dolayı satışlarımız bir nebzede olsa yükselişte. Biz bu durumlardan memnunuz. İsteriz ki her zaman özel günlerle karşılaşalım. Çünkü özel günlerde insan sevdiklerini bir nebzede olsa daha iyi bir hatırlıyor. Bu tür durumlar senede bir geldiği için özel günleri dört gözle bekliyoruz" dedi.

Müşterilerden Ömer Değer ise eşine çiçek aldığını söyledi. Kerem Kansu isimli müşteri de sevgilisine çiçek aldığını, herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutladığını söyledi.