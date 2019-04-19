Siirt’te çamura saplanan öğrenci minibüsü mahsur kaldı
Siirt’te aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen toprak kayması sonucu oluşan birikintiye saplanan öğrenci servis aracı mahsur kaldı.19 Nisan 2019 Cuma 18:25
Siirt’te aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen toprak kayması sonucu oluşan birikintiye saplanan öğrenci servis aracı mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesi Doğan köy yolunda öğrencileri taşıyan minibüs, aşırı yağışlardan dolayı toprak yolda mahsur kaldı. Öğrenci minibüsünün çamura saplandığı, mahsur kaldıkları ve kurtarılmayı bekledikleri bilgisinin alınması üzerine olay yerine hareket eden köylüler, traktöre bağladıkları minibüsü bataklıktan çıkarmayı başardı. Bataklıktan çıkan minibüs öğrencileri evlerine bıraktı.
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