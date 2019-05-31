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Siirt'te boğulmalara karşı tedbir alınıyor

Kentte olası boğulma olaylarının önlenmesi için motorize ekipler, Botan Çayı kenarında pikniğe gelen vatandaşlara uyarıda bulundu

31 Mayıs 2019 Cuma 17:41
Siirt'te boğulmalara karşı tedbir alınıyor

SİİRT (AA) -Siirt'te, olası boğulmaların önüne geçilmesi amacıyla Valilik koordinesinde, DSİ, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Müftülüğü iş birliğinde bazı önlemler alındı.

Kentte yaz aylarında sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek amacıyla özellikle merkeze bağlı Yerlibahçe köyü ve Billoris Köprüsü civarında Botan Çayı'na girmeyi tercih ediyor.

Botan Çayı'nda 2014'te 6 kişinin boğulması nedeniyle olası boğulmaların önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Alınan önlemler kapsamında, Alkumru ile Kirazlı barajlarındaki fazla suyun tahliye edilmesi amacıyla kapakların açılması ve suyun ani yükselmesine karşı bölgede bulunan vatandaşlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça anonslarla uyarıldı.

Bugün cuma namazında okunan hutbelerde de vatandaşlar, konuya ilişkin bilgilendirildi. Vatandaşların piknik yaptığı ve suya girdiği mevkilere uyarıcı levhalar konuldu, AFAD'ın motorize ekipleri bölgede sürekli denetimler yaptı.

Alınan önlemler sonucu, 2015'ten bu yana barajdan kaynaklı boğulma vakasının yaşanmadığı bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cahit Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle beraber boğulmalara karşı bir takım tedbirler aldıklarını söyledi.

Boğulmaların önüne geçmek amacıyla motorize ekiplerin çay kenarında sürekli gezdiğini belirten Akkoyun, "Ekiplerimiz sabah 09.00'dan akşam 20.00'ye kadar pikniğe, balık avlamaya gelen vatandaşları suyun ani yükselmesine karşı uyarıda bulunuyor. Bunun dışında 3 dilde siren sistemimiz var. Bunlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça anonslarla uyarı yapmakta. Duyma engelli vatandaşlarımız için de sirenlerin üzerinde ışık bulunmaktadır. Kıyı boyunca 100'e yakın uyarıcı levha yerleştirdik." diye konuştu.

Akkoyun, eğitimli personelden oluşan motorize ekiplerin, yaz boyunca bölgede görev yapacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:41
  1. afad
  2. Boğulma uyarıları
  3. Siirt

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