Siirt’te bir kişi odun keserken kazayla kendini yaraladı Siirt’te bir vatandaş, motorlu testereyle odun keserken kazayla yaralandı.

Siirt’te bir vatandaş, motorlu testereyle odun keserken kazayla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt’in Pervari ilçesi Palamutlu köyünde meydana geldi. Kendisine ait evinin bahçesinde odun kesen İsmail Kaçhan, motorlu testereyle odun kestiği sırada kazayla bacağından yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı Kaçhan, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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