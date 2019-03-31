Siirt’te bir evde yangın çıktı Siirt kent merkezinde bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Siirt kent merkezinde bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Cumhuriyet Caddesi Karakol Mahallesinde ikamet eden Ayşe Merakçı’ya ait evde çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Merakçı, itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine zamanında ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

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